الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية مجددا ويحلق فوق بيروت

بيروت /سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، بان ​الطيران الاسرائيلي​ نفذ غارات وهمية على علو منخفض فوق ​بيروت​ وجبل لبنان وصولا الى المتن وكسروان.

وأضافت أن الطيران الحربي الاسرائيلي حلّق فوق مناطق الجنوب وصولا الى صيدا على علو متوسط.

وأكدت أن الطيران الحربي الاسرائيلي حلّق فوق النبطية وإقليم التفاح ومجرى نهر الليطاني وشن غارات وهمية على علو متوسط.

وكانت قيادة الجيش اللبناني، أصدرت بيانا أمس السبت، قالت إنه "بتاريخ 8/ 1/ 2021 الساعة 22.15، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 9/ 1/ 2021 الساعة 04.00 من فوق بلدة الناقورة".

وأضاف البيان، أنه "بتاريخ 9/ 1/ 2021 أيضا الساعة 09.00، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 09.55 من فوق بلدة يارون". وقال إن "موضوع الخرقين تتم متابعتهما بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".