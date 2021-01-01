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مجدلاني: الاستيطان لن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه

الأحد 10 يناير 2021 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: الاستيطان لن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه



رام الله /سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني الشباب هم مستقبل دولة فلسطين وعنوان المرحلة القادمة، ونحرص على تعزيز دور الشباب في كافة مؤسسات المجتمع الفلسطيني وإعطاءهم الأولويات في رسم السياسات والعمل على دمجهم في المجتمع، مشيراً إلى أن الرأسمال الوطني الفلسطيني يكمن في تفجير طاقات الشباب وإشراكهم في عملية التنمية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأشار د. مجدلاني خلالاجتماع اليوم الأحد لقيادة دائرة الشباب والطلبة في مدينة رام الله ،أن الجبهة حريصة على تمثيل الشباب في أطرها التنظيمية ، واعطاء الفرصة لهم ليشاركوا في صناعة القرار .

وعلى صعيد الوضع السياسي قال د. مجدلاني إن الاستيطان لن ينشئ حقا للمستوطنين رغم التغييرات الديمغرافية التي تحاول حكومة الاحتلال انشاؤها على الأرض، ولن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه، وأن تفعيل المقاومة الشعبية وتخصين الجبهة الداخلية من أهم مقومات الصمود لمواجهة مشاريع الاستيطان .

وأضاف د. مجدلاني ، أن اقدام بلدية الاحتلال في القدس على توسيع مستوطنتي "بسجات زئيف" و"جيلو" ، تأتي في سياق الحملة الانتخابية، وباطار خطة الضم التي تبنتها حكومة الاحتلال لفرض الوقائع على الارض .

قائلا "إن الاكتفاء ببيانات شجب وادانة الاستيطان التي تصدر عن جهات دولية يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار به"، مشددا "على أن الرادع الوحيد لوقف الاستيطان اتخاذ خطوات عملية عقابية ضد دولة الاحتلال. "

وناقش الاجتماع اخر التطورات السياسية وكذلك الاوضاع النقابية ، تحضيرا لعقد الكونفرانس العام للجبهة .

#احمد مجدلاني #جبهة النضال الشعبي

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