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أبو حسنة يوضح حقيقة الانباء حول حذف "أونروا" آلاف المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية

الأحد 10 يناير 2021 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة يوضح حقيقة الانباء حول حذف "أونروا" آلاف المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية



غزة /سما/

كشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، عن حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حذف آلاف المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية (الكوبونات).

وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية إن "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق"، مشيرة إلى أن عملية تحديث البيانات ما زالت مستمرة، ولم يتم الإعلان عن أي قرارات بشأن المساعدات الغذائية حتى اللحظة.

وكانت صفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد تداولت الساعات الأخيرة، معلومات (بدون مصادر) تفيد بحذف 400 ألف مستفيد من برنامج مساعدات وكالة الغوث (الكابونة).

وأكد أبو حسنة أن هناك فئات سيتم استثنائها من "الكوبونات" وسجري إضافة فئات جديدة تستحق المساعدات، لافتا إلى أنه لم يتم ضم مستفيدين جديد إلى البرنامج منذ شهر سبتمبر 2019.

وأوضح المستشار الاعلامي للاونروا، أن الفئات التي سيتم استثنائها هي التي تتلقى راتب ثابت، لكن حتى الآن لم يحدد الحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يتم حصر المستفيدين الموجودين في غزة في إطار عملية التحديث.

ولفت إلى وجود اعتراضات ونقاشات، مبينا أن عملية تحديث البيانات ستنتهي خلال أسابيع وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل.

وذكر أبو حسنة أن الأونروا لا تتآمر على الشعب الفلسطيني، متابعا : "الحديث عن مؤامرة لأن الوكالة تعيد توزيع الطحين أو السكر! هذا كلام فارغ وغير مقبول (..) الأونروا هي من تبقى للشعب الفلسطيني".

#عدنان ابو حسنة #الاونروا #كابونة الوكالة #المساعدات الغذائية #اللاجئين الفلسطينيين #قطاع غزة

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