  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بحر يدعو البرلمان الجزائري للإسراع في سن قانون يجرم التطبيع

الأحد 10 يناير 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحر يدعو البرلمان الجزائري للإسراع في سن قانون يجرم التطبيع



غزة /سما/

ثمن أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة، الجهود والمواقف الجزائرية "رئاسة وبرلماناً وحكومة وشعباً"، المُساندة للقضية الفلسطينية العادلة والمُدافعة عن الحقوق الفلسطينية، والرافضة للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد بحر في رسالة وجهها لرئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري سليمان شنين، أن هذه المواقف الجزائرية الشجاعة برفض كل أشكال التطبيع والهرولة تجاه الاحتلال الاسرائيلي تعبر عن أصالة الشعب الجزائري الشقيق ومواقفه التاريخية في نصرة شعبنا وإسناد حقه وتعزيز صموده على أرضه المقدسة.

ودعا د. بحر، البرلمان الجزائري إلى تبني إرادة ونبض الشعب الجزائري الشقيق الرافض للتطبيع، والإسراع في سن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد أن الجزائر بلد المليون شهيد ستبقى نعم العون والسند للقدس وفلسطين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية في ظل المشاريع والمخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية العادلة.
 

#احمد بحر #المجلس التشريعي #التطبيع مع اسرائيل #الجزائر #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

المالية برام الله تكشف أولويات صرف الرواتب ...

معاريف: نتنياهو تم وضعه في "غرفة مغلقة" لدواع أمنية

صحفي إسرائيلي يتساءل: ما الذي يحدث في سماء العراق؟

أول اختراق للمصالحة الخليجية..قطر توقف بطل كمال أجسام بحريني

خطوات عاجلة من ترامب لإحباط عزله وهي كالتالي..

أسباب تراجع حركة حماس عن شرط إجراء الإنتخابات بالتزامن ..العميد: أحمد عيسى

بنس يلوح بعزل ترامب.. و"شرط وحيد" قبل التنفيذ

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة يوضح حقيقة الانباء حول حذف "أونروا" آلاف المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية

حنا ناصر يكشف عن نتائج لقائه بالرئيس عباس: إجراء الانتخابات يحتاج 120 يوماً من تاريخ صدور المرسوم

خاطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

5ffac8ef4c59b76223038b92

اجتماع رباعي دولي في مصر لـ"إحياء" المفاوضات الفلسطنية الاسرائيلية

معروف: الأربعاء فتح المدارس و أونروا ستكون ملتزمة بخطة التعليم بغزة الفصل الدراسي المقبل