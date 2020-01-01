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زيارة: 187 مليون شيكل قيمة العطاءات التي طرحت خلال عام 2020

الأحد 10 يناير 2021 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيارة: 187 مليون شيكل قيمة العطاءات التي طرحت خلال عام 2020



رام الله /سما/

أفاد بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن الوزارة عقدت  خلال عام 2020 (72) جلسة عطاءات ما بين فتح وإحالة، وقد بلغت قيمة عمليات الشراء التي تعاملت معها الوزارة حوالي 187 مليون شيكل.

وتوزعت العطاءات والمشاريع المطروحة على عدد من الوزارات والمؤسسات،  منها  الأشغال والصحة والشباب والرياضة والتربية وسلطة المياه والمالية والريادة والتمكين والعمل والتنمية بالإضافة إلى مجالس خدمات.

وأضاف البيان، أن الوزارة قامت بعقد (4) جلسات تصنيف لتصنيف المقاولين، حيث بلغ عدد المقاولين المصنفين (406) مقاول في مختلف الدرجات.

وفي هذا السياق، قال وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، انه ورغم الأزمة المالية التي مرت بها الحكومة الفلسطينية جراء جائحة كورونا، وعدم استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، إلا أننا استطعنا أن نعمل ضمن موازنة طوارئ  وطرح وإحالة عطاءات ما أمكن لمشاريع هامة تلامس حياة المواطنين وتخفف عليهم في مجال الطرق والبنية التحتية.
 

#وزارة الاشغال #محمد زيارة

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