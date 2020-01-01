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إجراء حوالي 49 ألف عملية جراحية في قطاع غزة خلال عام 2020

الأحد 10 يناير 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجراء حوالي 49 ألف عملية جراحية في قطاع غزة خلال عام 2020



غزة /سما/

أجرت كوادر وزارة الصحة في مستشفيات قطاع غزة أكثر من 49 ألف عملية جراحية خلال العام 2020، من بينها 2770 عملية ذات مهارة عالية.

وقال بيان صادر عن دائرة العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات في الوزارة، إن العمليات الطارئة بلغت 18911 عملية جراحية من مجمل العمليات، فيما بلغت أعداد العمليات المجدولة 21911.

وأضاف أن عدد العمليات الكبرى بلغت نحو 14 ألف عملية جراحية، في حين بلغت عدد العمليات المتوسطة نحو 10569 عملية، وبلغ عدد العمليات الصغرى 13633 عملية جراحية، وبلغ عدد العمليات القيصرية وفقاً للتقرير نحو 8188 عملية جراحية.

وأردف أن مشافي القطاع تميزت خلال العام 2020 بإضافة وتحديث خدمات جراحية مميزة مثل جراحة قلب الأطفال وجراحة ترميم العظام وجراحات الأورام والتروما، منوهًا إلى ن العام 2020 وعلى الرغم مما شهده قطاع غزة من انتشار لجائحة كوفيد 19، إلا أن العمليات الجراحية لم تتوقف وذلك في ضوء الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة.

يذكر أن مستشفيات قطاع غزة تضم نخبة من الكوادر الجراحية المميزة، والتي كان لها الدور في التخفيف من أزمة التحويلات الطبية إلى الخارج في ظل صعوبة السفر بسبب إجراءات الاحتلال وأزمة كورونا الحالية.

#مشافي غزة #عملية جراحية #وزارة الصحة #قطاع غزة

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