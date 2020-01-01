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الحملة الشعبية لإطلاق سراح "البرغوثي" تدعو الرئيس لإصدار مرسوم الانتخابات

الأحد 10 يناير 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحملة الشعبية لإطلاق سراح "البرغوثي" تدعو الرئيس لإصدار مرسوم الانتخابات



رام الله /سما/

رحّبت الحملة الشعبية لإطلاق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي وكافة الأسرى، برسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التي أرسلها للسيد الرئيس أبو مازن.

وقالت الحملة في بيانٍ صحفي اليوم الأحد: "إنّ هذه الرسالة تفتح الباب أمام إطلاق عملية واسعة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني"، داعيةً الرئيس أبو مازن لإصدار مرسوم رئاسي يُحدد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، ولعضوية المجلس الوطني، باعتبار أنّ إجراء الانتخابات استحقاق وطني وقانوني وسياسي يهدف إلى إعادة الحياة للعملية الديمقراطية المعطلة منذ ما يزيد عن 14 عاماً، والذي أصاب النظام السياسي الفلسطيني بالضعف والجمود، وبات يُهدد بانهيار جميع مكوناته. 

وأضافت: "إنّ مواجهة التحديات الكبرى التي تُهدد قضيتنا الوطنية، خاصة الاستعمار "الإسرائيلي" الذي يُضاعف الاستيطان بشكلٍ غير مسبوق، ويُخطط لدفع مليون مستوطن وأكثر في الأعوام العشرة القادمة إلى الأراضي المحتلة عام 1967، واستكمال تهويد القدس، والحصار الإجرامي على قطاع غزة، ومواصلة حملات الاعتقال والقتل اليومي ومصادرة الأرض وهدم البيوت، يتم عبر ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإعادة تجديد الشرعية الديمقراطية وإنجاز الوحدة الوطنية، وتوليد قيادة ونخبة سياسية فلسطينية جديدة عبر العودة للشعب باعتباره الحكم والفيصل ومصدر السلطات، من أجل إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية إقليمياً ودولياً، والحيوية للنظام السياسي الفلسطيني، وتكريس ذلك بمرحلة جديدة مشرّفة في تاريخ الشعب الفلسطيني".

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