توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى "مجمع الإبداع والتميّز" برام الله

رام الله /سما/

وقَّع المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، اليوم الأحد، مع المجلس الأعلى للإبداع والتميّز في محافظة رام الله، مذكرة تفاهم لتنفيذ مبنى "مجمع الإبداع والتميز"، الذي سيقام في بلدة سردا بالمحافظة.

وحضر مراسم توقيع المذكرة في مقر "بكدار"، كلٍ من رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار محمد أبو عوض، والوكيل المساعد للشؤون الفنية رائد عنبتاوي، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والتطوير يوسف عبد الفتاح، وفاروق كتانة، ومن جانب المجلس الأعلى للإبداع والتميز حضر رئيس المجلس عدنان سمارة، ونائبه حسين الأعرج، والرئيس التنفيذي زياد طعمة، ومدير عام الإدارة الفنية محمد أبو عيد، ومدير دائرة الاحتضان حازم مراعبة.

وأوضح أبو عوض، أنّ توقيع المذكرة جاء في إطار التعاون بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة، بحيث ستقوم "بكدار" بالأعمال الاستشارية من حيث عمل التصاميم والمخططات ووثائق العطاء، بالإضافة للإشراف على أعمال تنفيذ مبنى المجمع.

من جانبه، ذكر سمارة أنّ المجلس جاء بمبادرة من الأخ الرئيس محمود عباس شخصيًا، ويبدي اهتمامًا به، مقدّمًا شكره لتعاون كافة المؤسسات الوطنية.