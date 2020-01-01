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الهلال الأحمر في البيرة يتسلم 6 سيارات إسعاف حديثة

الأحد 10 يناير 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر في البيرة يتسلم 6 سيارات إسعاف حديثة



رام الله /سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد، عن تسلمها 6 سيارات إسعاف حديثة مجهزة بالمستلزمات الطبية.

وجاء ذلك، بمقرها العام في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، بحضوررئيس الجمعية يونس الخطيب، وعدد من كوادرها وطواقمها الإسعافية، وممثلون عن عدد من الجمعيات الوطنية، وسفير دولة اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي، وبحضور افتراضي للهلال الأحمر الكويتي والمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وجاء هذا الدعم من الجمعيات الوطنية: الهلال الأحمر القطري، والهلال الأحمر الكويتي، والصليب الأحمر الهولندي، والمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر /آركو/، والحكومة اليابانية عبر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

#جمعية الهلال الأحمر #سيارات إسعاف

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