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شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأحد 10 يناير 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع



غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر يوم الأحد، الخارطة الوبائية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفييد 19" في القطاع وذلك بعد تسجيل اصابات جديدة.

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وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 8 حالة وفاة و232 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 1482عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 441 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 45357، منها 8137 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 477 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 36779 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 259، منها 139 حالة خطرة.

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