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حنا ناصر يكشف عن نتائج لقائه بالرئيس عباس: إجراء الانتخابات يحتاج 120 يوماً من تاريخ صدور المرسوم

الأحد 10 يناير 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حنا ناصر يكشف عن نتائج لقائه بالرئيس عباس: إجراء الانتخابات يحتاج 120 يوماً من تاريخ صدور المرسوم



رام الله /سما/

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د. حنا ناصر، اليوم الأحد، إنّ إجراء الانتخابات يحتاج إلى 120 يوماً من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الانتخابات المركزية في مقرها العام بمدينة البيرة، وعبر تقنية الربط التلفزيوني "فيديو كونفرنس" مع أعضائها في مدينة غزّة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات العامة التشريعية والرئاسية.

وأطلع ناصر خلال الاجتماع أعضاء اللجنة على نتائج لقاءه بالرئيس محمود عباس مساء أمس السبت، والذي جرى خلاله بحث مواعيد الانتخابات.

وقدّمت اللجنة خلال الاجتماع مقترحات لتواريخ محددة، مُؤكّدةً على أنّ إجرائها يحتاج إلى 120 يوماً من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي، لإجرائها وفق المدد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة، واعتبارات السلامة العامة بسبب جائحة "كورونا".

كما أكّدت اللجنة جاهزيتها التامة وجاهزية طواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزّة لإجراء الانتخابات العامة، فور صدور المرسوم الرئاسي الذي يُحدد موعدها.

#لجنة الانتخابات المركزية #حنا ناصر #الانتخابات الفلسطينية #قطاع غزة #الضفة الغربية

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