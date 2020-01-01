بداية نابلس" تحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على مدان بهتك العرض

نابلس /سما/

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضيين قاسم ذياب وعبد المالك سمودي، حكماً بإدانة المتهم (ي، م، ج) عن تهمة الأولى وهي هتك العرض سنداً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، وعن التهمة الثانية وهي حجز الحرية سنداً للمادة 346 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية (50 دينار)، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد منهما وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما.

وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .