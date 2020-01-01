غرفة تجارة نابلس وصندوق التشغيل يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

نابلس /سما/

وقع رئيس مجلس ادارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال وزير العمل نصري ابو جيش ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم اليوم مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التوظيف والتشغيل والتمكين الاقتصادي، خاصةً للخريجين والرياديين والفئات المهمشة.

وحضر حفل التوقيع في مقر الغرفة اعضاء مجلس ادارة الغرفة اياد الكردي وبشير حنني وياسين دويكات، ومدير عام الغرفة عصام ابو زيد، ومدير عام صندوق التشغيل مهدي حمدان وطاقم الصندوق، ومستشار الوزير مراد ابو حنيش، وعدد من الرياديين الذي شكلوا قصص نجاح ريادية من خلال حصولهم على تمويل من الصندوق وفتحوا مشاريع اقتصادية ناجحة.

وقال هاشم ان الغرفة تمثل القطاع الخاص في محافظة نابلس من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعمل على تقديم الخدمات لهم، وتدافع عن مصالحهم وترعاها، وتساهم في تحسين بيئة العمل والاستثمار، وتتطلع دوما الى زيادة القدرة التنافسية للأعضاء من رجال وسيدات وصاحبات الاعمال بما يدعم قدراتهم ومساهمتهم في رفع نسب نمو الاقتصاد الوطني المحلي والفلسطيني.

واضاف ان دور الغرفة في تنفيذ هذه المذكرة هو استضافة نافذة خدمات الصندوق التي تسمى وحدة رعاية وتطوير الاعمال في الغرفة، وتزويدها باللوجستيات والمستلزمات الضرورية، وذلك من خلال تقديم خدمات الغرفة التجارية وبرامج صندوق التشغيل المختلفة بشكل فعّال حسب تفاهم الطرفين، وتحقيق الفائدة القصوى للمستفيدين على شتى اصنافهم وهم الخريجون الشباب والشابات، والنساء، والأشخاص المهمشون، وذوو الإعاقة، والقائمون على التعاونيات، والعاطلون عن العمل.

كما سيتولى تقديم خدمات الصندوق من توعية عامة، وتوجيه فني وقانوني، وإرشاد مهني، وتمكين اقتصادي من اجل إنشاء مشاريعهم الاقتصادية، وإتاحة جميع خدمات الطرف الاول لجميع اعضاء الهيئة العامة لدى الطرف الثاني من الافراد والشركات والمنشآت التي تحقق اهداف الطرف الاول.

ولفت هاشم الى ان مسيرة الغرفة في مجال التدريب المهني توجت مؤخرا بفوز الغرفة بمقترح مشروع مؤسسة (انيبل) البلجيكية Enable (مشروع SYP Skilled Young Palestine)، والذي سيكون بالتعاون مع مركز التدريب المهني بنابلس التابع لوزارة العمل وهو افتتاح حرفة (التنجيد) فيه قريبا.

بدوره، شكر الوزير ابو جيش في كلمته غرفة تجارة نابلس على التعاون القائم مع الوزارة، واعرب عن اعتزازه بالعمل مع غرفة تجارة نابلس، منوها الى ان هذه المذكرة تأتي في سياق دعم التطوير الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال تفعيل وتحفيز سياسات سوق العمل، وذلك بهدف توليد فرص عمل دائمة وتنمية رأس المال الاجتماعي، بما يؤدي إلى محاربة الفقر والبطالة على أساس استراتيجي.

وقال: "اننا نضيف اليوم خدمة اخرى لتعاوننا المشترك وهو توقيع هذه المذكرة".

واشار الى ان الصندوق أصبح المظلة الوطنية للبرامج والمشاريع التي من شأنها ايجاد فرص العمل وخاصة الخريجين من كلا الجنسين، وينفذ جملة من البرامج والمشاريع التي تمتاز بتنوع المحافظ التمويلية، وبتقديم الخدمات الاستشارية والفنية والتوعوية والقانونية للأعمال، ويدعم التشغيل الذاتي والمشاريع الريادية، ويستهدف الصندوق في كافة برامجه ومشاريعه فئات الخريجين الشباب والشابات، والنساء، والفئات المهمشة، وذوي الإعاقة، والقائمين على التعاونيات، والعاطلين عن العمل.

وتناول مدير عام الغرفة في مداخلة له العديد من المشاريع التي تخدم القطاع الخاص وتعمل حاليا عليها الغرفة من خلال طواقمها مع الشركاء المحليين والخارجيين، والتي تهدف في النهاية الى ايجاد فرص عمل حقيقية في سوق العمل المحلي.

من جهته، تحدث مدير عام الصندوق عن رؤية ورسالة الصندوق في دعم المشاريع الاقتصادية القائمة والريادية، والفئات التي تسعى الى فتح مشاريعها الخاصة من خلال التشغيل الذاتي، منوها الى قصص النجاح التي يسجلها الصندوق في ارجاء الوطن، مشيرا الى توجهات مجلس ادارة الصندوق في توفير مزيد من الدعم والتوجيه لها من اجل انجاحها واستدامتها.

وتم في الحفل دعوة رياديين لاستعراض نبذة عن مشاريعهم الريادية، والذين حصلوا على تمويل من الصندوق من اجل فتحها.

وجرى في ختام الحفل توقيع مذكرة التفاهم والتي سوف يمتد تنفيذها لمدة سنة وتجدد تلقائيا.