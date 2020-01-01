ملتقى الشراكة الشبابي يختتم فعاليات "مقاطعون متجولون"

رام الله /سما/

اختتم ملتقى الشراكه الشبابي، فعاليات مخيم "مقاطعون متجولون" الذي يضم طلابا متطوعين من محافظات نابلس ورام الله وجنين وطولكرم، ومن مناطق الاغوار، يقومون بزيارات ميدانية لمواقع ومؤسسات في المحافظات المختلفة ويفتحون حوارا ويتبادلون الافكار مع المجتمع المحلي بهدف رفع درجة الوعي المجتمعي حول اهمية المقاطعة.

وقد قام متطوعو "مقاطعون متجولون"، خلال الاسابيع الماضية بزيارات ميدانية في محافظتي نابلس وطولكرم ومنطقة الاغوار، فيما تم تخصيص الفعالية الختامية لمحافظة رام الله، حيث زار المتطوعون "مركز الفن الشعبي" واستمعوا الى شرح من منسق البرامج في المركز شرف ابو زيد، حول المركز وانجازته وحول فرقة الفنون وما يعنيه الفن الوطني.

كما والتقى المتطوعون الناشط الحقوقي والمجتمعي حازم ابو هلال، الذي تحدث عن حملة المقاطعه وما حققته من انجازات على المستوى الوطني والدولي على مدار السنوات، مشيرا الى ضرورة تعزيز ورفع مستوى الوعي حول اهمية المقاطعه وخاصة في المدارس وبين صفوف الطلبة.

وزار المتطوعون ايضا النصب التذكاري لرئيس جنوب افريقيا الاسبق المناضل نلسون مانديلا، والذي يرمز الى نضال الافارقه ضد العنصريه.