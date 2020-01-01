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اشتية يتسلم التقرير السنوي لأداء مجلس تنظيم قطاع المياه للعام 2020

الأحد 10 يناير 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتسلم التقرير السنوي لأداء مجلس تنظيم قطاع المياه للعام 2020



رام الله /سما/

تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، التقرير السنوي لأداء مجلس تنظيم قطاع المياه للعام 2020، من رئيس مجلس إدارة المجلس محمد أبو رمضان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع اشتية على أهم مخرجات عمل المجلس عام 2020، وجهوده في تحسين التحقق من البيانات والتبادل المعرفي بين مقدمي الخدمات، إضافة الى زيادة عدد مقدمي الخدمات، والعمل على الوصول الى تعرفة خدمات مياه وصرف صحي عادلة تؤدي الى استدامة الخدمة.

وأكد مواصلة تقديم كافة اشكال الدعم للنهوض بقطاعي المياه والكهرباء، ومواصلة التحضيرات للبدء في انشاء شركة مياه فلسطين، مشيدا بجهود مجلس تنظيم قطاع المياه الرامية الى تطوير هذا القطاع.

بدوره، شكر مجلس تنظيم قطاع المياه الحكومة على دعمها المباشر وغير المباشر الذي يشكل عاملا مهما في استدامة عمل المجلس وتطوره.

يشار الى ان مجلس تنظيم قطاع المياه تمكن خلال عام 2020 من زيادة عدد مقدمي الخدمات الذين تتم مراقبة أدائهم وجمع البيانات الخاصة بالأداء ومراجعتها وتدقيقها، وبلغ عدد مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي المراقبين 98 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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