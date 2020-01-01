  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أصحاب البسطات الشعبية بغزة يتظاهرون مطالبين بإعادة فتح الأسواق الشعبية

الأحد 10 يناير 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أصحاب البسطات الشعبية بغزة يتظاهرون مطالبين بإعادة فتح الأسواق الشعبية



غزة /سما/

تظاهر أصحاب البسطات في الأسواق الشعبية اليوم الأحد في غزة احتجاجا على استمرار إغلاق الأسواق.

ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات منددة باستمرار إغلاق الأسواق الشعبية.

وقال محمد الدريملي صاحب بسطة في السوق الشعبي إن الضرر كان كبير عليه بسبب استمرار الإغلاق.

وأوضح أن البضائع أصبحت متكدسة منذ بدء الجائحة في القطاع، أي ما يقارب العام وهو بدون عمل.

وأضاف، "260 يوم واحنا بدون شغل، فقط 100يوم ب2020 اشتغلت فيهم والديون تراكمت بشكل كبير".

وطالب الدريملي الجهات الحكومية المسؤولة بالنظر إلى أوضاعهم وأحوالهم بإعادة فتح الأسواق الشعبية لأنها المصدر الوحيد لهم.

وتابع، العمل في السوق لهم يترواح من4_5 ساعات يوميا فقط، موضحا أن ساعات عملهم في السوق محدودة وليست كبيرة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية اتخذت قرارا بمنع فتح الأسواق الشعبية منذ انتشار فيروس كورونا داخل القطاع، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية التخفيف من انتشار الوباء.

#البسطات الشعبية #الاسواق الفلسطينية #قطاع غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

المالية برام الله تكشف أولويات صرف الرواتب ...

معاريف: نتنياهو تم وضعه في "غرفة مغلقة" لدواع أمنية

صحفي إسرائيلي يتساءل: ما الذي يحدث في سماء العراق؟

أول اختراق للمصالحة الخليجية..قطر توقف بطل كمال أجسام بحريني

خطوات عاجلة من ترامب لإحباط عزله وهي كالتالي..

أسباب تراجع حركة حماس عن شرط إجراء الإنتخابات بالتزامن ..العميد: أحمد عيسى

بنس يلوح بعزل ترامب.. و"شرط وحيد" قبل التنفيذ

الأخبار الرئيسية

حنا ناصر يكشف عن نتائج لقائه بالرئيس عباس: إجراء الانتخابات يحتاج 120 يوماً من تاريخ صدور المرسوم

خاطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

5ffac8ef4c59b76223038b92

اجتماع رباعي دولي في مصر لـ"إحياء" المفاوضات الفلسطنية الاسرائيلية

معروف: الأربعاء فتح المدارس و أونروا ستكون ملتزمة بخطة التعليم بغزة الفصل الدراسي المقبل

وزيرة الصحة: تسجيل 20 حالة وفاة و699 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1015 حالة