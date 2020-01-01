أصحاب البسطات الشعبية بغزة يتظاهرون مطالبين بإعادة فتح الأسواق الشعبية

غزة /سما/

تظاهر أصحاب البسطات في الأسواق الشعبية اليوم الأحد في غزة احتجاجا على استمرار إغلاق الأسواق.

ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات منددة باستمرار إغلاق الأسواق الشعبية.

وقال محمد الدريملي صاحب بسطة في السوق الشعبي إن الضرر كان كبير عليه بسبب استمرار الإغلاق.

وأوضح أن البضائع أصبحت متكدسة منذ بدء الجائحة في القطاع، أي ما يقارب العام وهو بدون عمل.

وأضاف، "260 يوم واحنا بدون شغل، فقط 100يوم ب2020 اشتغلت فيهم والديون تراكمت بشكل كبير".

وطالب الدريملي الجهات الحكومية المسؤولة بالنظر إلى أوضاعهم وأحوالهم بإعادة فتح الأسواق الشعبية لأنها المصدر الوحيد لهم.

وتابع، العمل في السوق لهم يترواح من4_5 ساعات يوميا فقط، موضحا أن ساعات عملهم في السوق محدودة وليست كبيرة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية اتخذت قرارا بمنع فتح الأسواق الشعبية منذ انتشار فيروس كورونا داخل القطاع، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية التخفيف من انتشار الوباء.