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انتشار مخيف لطفرة كورونا الجديدة في إسرائيل

الأحد 10 يناير 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتشار مخيف لطفرة كورونا الجديدة في إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية اليوم الأحد، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا، باتت تنتشر في إسرائيل بشكل بكثافة ومخيف.
 
ونقلت القناة العبرية عن مركز الأمن القومي الإسرائيلي لمتابعة شؤون كورونا، تأكيده بأن الطفرة باتت تنتشر بين السكان الإسرائيليين بمعدل مرتفع يصل لعشرات بالمائة من عدد الإصابات المسجلة يوميًا.
 
وأشار تقرير أعدته القناة إلى أن هذا يؤثر بالفعل على مدى انتشار المرض ومن المتوقع أن يزيد تأثيره بتوسع عدد الإصابات.
 
وتوفي خلال يومي الجمعة والسبت 51 إسرائيليًا بفيروس كورونا، فيما سجل هذا الصباح 5030 إصابة جديدة، فيما هناك69160 حالة نشطة بينهم 993 حالة خطيرة.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #سلالة كورونا الجديدة #فيروس كورونا

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