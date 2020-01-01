إسرائيل تبدأ اليوم بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح ضد كورونا

القدس المحتلة /سما/

قالت وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، إن مليون و817 ألف إسرائيلي تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا. وابتداء من اليوم سيبدأ هؤلاء بتلقي الجرعة الثانية، وستكون الطواقم الطبية أول متلقي الجرعة الثانية، شريطة أن يكونن الفارق الزمني بين الجرعتين 21 يومًا تقريبًا.



وأضاف إدلشتاين، أن المعلمين سيتلقون الجرعة الأولى من اللقاح خلال الأسبوع الحالي، وفي مقدمتهم العاملون في التعليم الخاص الذين لا تسري قيود الإغلاق على مؤسساتهم، فيما أن الذين أصيبوا بالفيروس بين الجرعة الأولى والثانية، وتماثلوا للشفاء لن يتلقوا التطعيم.



وأشار إلى أن 72% تقريبًا من الذين يبلغون 60 عامًا فما فوق تلقوا تطعيمًا مضادًا لفيروس كورونا، بينهم 81% الذين يبلغون 70 – 79 عامًا و76% فوق 80 عامًا.



وتلقى إدلشتاين ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جرعة التطعيم الثانية، أمس.



ويتوقع أن تبدأ إسرائيل اليوم بتلقي شحنات إضافية من لقاحات كورونا، بحيث يصل إليها أسبوعيًا ما بين 100 ألف ونصف مليون لقاح. وبحلول بداية آذار/مارس المقبل ستكون إسرائيل قد حصلت على 10 ملايين لقاح.



وطلبت أربع دول على الأقل، بينها قبرص والدنمرك، مساعدة من إسرائيل بتزودها باللقاحات، حسب القناة 12 التلفزيونية، لكن نتنياهو وسياسيين آخرين شددوا على أنه طالما لا تنتهي حملة التطعيم ولا يكون في إسرائيل 5 ملايين شخصًا تلقوا التطعيم، لم يتم نقل لقاحات إلى أي دولة أخرى.



ووفقًا للاتفاق بين إسرائيل وشركة "فايزر" لتبكير وصول لقاحاتها، فإن الشركة ستحصل على توجه وشفافية كاملة للمعطيات حول نتائج حملة التطعيمات في إسرائيل، كما ستكون المعطيات متاحو بالكامل أمام منظمة الصحة العالمية.



من جهة ثانية، قالت وزارة الصحة إن عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة سجل رقمًا قياسي اليوم، وارتفع إلى 1029 مريضًا، بينهم 240 مريضًا يخضعون لتنفس اصطناعي. ويرقد في المستشفيات 1721 مريضًا بكورونا.



وارتفعت حصيلة الوفيات بكورونا بـ62 وفاة خلال نهاية الأسبوع الماضي، لتصل إلى 3651 منذ بداية الجائحة. وسُجلت أمس 5030 إصابة جديدة بالفيروس، إثر إجراء 81,858 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 6.3%.