وزارة الصحة نفذت مشاريع تطويرية بنحو 52 مليون دولار خلال عام 2020

غزة / سما /

قال المهندس بسام الحمادين مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة إن وزارته نفذت مشاريع تطويرية في المرافق الصحية بقيمة نحو (52) مليون دولار خلال العام 2020.



وأوضح ، إن الوزارة تسعى لتطوير الخدمات الصحية بما يتناسب مع حجم الخدمة المقدمة، وتعزيز القدرات الصحية مشيرا إلى أن خدمات الولادة حظيت باهتمام ورعاية كبيرة، حيث قامت الوزارة باستكمال مشروع مبنى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية بتكلفة (4) مليون دولار، فيما بلغت تكلفة مشروع إعادة تأهيل قسم الولادة في مستشفى الهلال الاماراتي 15 ألف دولار.



وذكر أنه تم استكمال مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بقيمة 90 ألف دولار، فيما بلغ قيمة استكمال مشروع الطاقة الشمسية بمستشفى الولادة في مستشفى شهداء الأقصى بتكلفة 130 ألف دولار.