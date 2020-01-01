"الهلال" يتسلم 6 سيارات إسعاف بدعم من الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

البيرة / سما /

تسلمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، بمقرها العام في مدينة البيرة، 6 سيارات إسعاف حديثة مجهزة بالمستلزمات الطبية.

وحضر عملية التسليم، رئيس الجمعية يونس الخطيب، وعدد من كوادرها وطواقمها الإسعافية، وممثلون عن عدد من الجمعيات الوطنية، وسفير دولة اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي، وبحضور افتراضي للهلال الأحمر الكويتي والمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وجاء هذا الدعم من الجمعيات الوطنية: الهلال الأحمر القطري، والهلال الأحمر الكويتي، والصليب الأحمر الهولندي، والمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر /آركو/، والحكومة اليابانية عبر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقال الخطيب: استلمنا اليوم ست سيارات إسعاف مجهزة لتجديد أسطول سيارات إسعاف الجمعية والتي أصبحت قديمة، وذلك لتعزيز قدرات سيارات الإسعاف والطوارئ، لتبقى على أهبة الاستعداد لتقديم خدمات الإسعاف للمواطنين الفلسطينيين خاصة في ظل جائحة كورونا".

وأضاف:" لقد استطعنا العام الماضي تجهيز 18 سيارة إسعاف، وسنقوم هذا العام بتجهيز عدد آخر من السيارات لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني المتزايدة.

وشكر الخطيب الجمعيات الوطنية المذكورة، والتي دعمت الهلال الأحمر الفلسطيني، مضيفا ان هذا الدعم المقدم المشار إليه هو جزء من العطاء المتواصل الذي يقدمونه لجمعيتنا في عدة مجالات صحية واجتماعية واغاثية، خاصة أن هذا الدعم جاء استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته الجمعية مع بداية عام 2020 لتلبية احتياجات المتضررين من جائحة "كورونا".

وعبر رئيس الهلال الأحمر الكويتي، هلال الساير، عن شكره وتقديره للجمعية على الجهود الإنسانية المبذولة لدعم المحتاجين من الشعب الفلسطيني، وأكد استمرارية دعم الهلال الأحمر الكويتي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لدعم مشاريعها الصحية والإنسانية.

وقال: "إن هذا الدعم المتمثل بسيارات الإسعاف هو امتداد للدعم الإنساني الذي يقدمه الهلال الأحمر الكويتي للشعب الفلسطيني، ونشعر بالفخر والاعتزاز ونحن ندعم الهلال الأحمر الفلسطيني وأشقاءنا الفلسطينيين على كل المستويات الإنسانية".

وقال الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، صالج بن حمد التويجري: "إن دعم الهلال الأحمر الفلسطيني هو دعم للشعب الفلسطيني بأكمله لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الاسرائيلي، والانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها طواقم الإسعاف التابعة للجمعية".

وعبر عن شعوره بالفخر بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لما تقدمه من خدمات إنسانية لشعبها في فلسطين والشتات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها، شاكرا جميع الجمعيات الوطنية الداعمة.

وأعرب السفير كاغوشي، عن بالغ تقديره لطواقم الجمعية خاصة طواقم الإسعاف والطوارئ، في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن اليابان ستواصل دعمها لفلسطين وشعبها.