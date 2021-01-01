محافظ طولكرم يعلن إغلاق بلدة رامين ثلاثة أيام بسبب "كورونا"

طولكرم / سما /

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، عن إغلاق بلدة رامين شرق المحافظة، لثلاثة أيام، ابتداءً من مساء اليوم الأحد، حتى مساء الأربعاء المقبل.

وأكد المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي، اليوم، أن القرار قابل للتجديد حسب تطورات الحالة الوبائية بالبلدة، وانه لا يشمل المخابز والصيدليات وشحن الكهرباء.

وأشار إلى أن القرار يأتي في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى البلدة، وفي إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي الفيروس، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد المحافظ أبو بكر على أهمية الاستمرار باتخاذ الإجراءات الوقائية وسبل السلامة العامة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي الفيروس.