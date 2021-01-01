  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

جبران باسيل : إسرائيل طرحت على لبنان استسلاما وتريد أن يترك المسيحيون المنطقة

الأحد 10 يناير 2021 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبران باسيل : إسرائيل طرحت على لبنان استسلاما وتريد أن يترك المسيحيون المنطقة



وكالات

أكد رئيس التبار الوطني الحر اللبناني، جبران باسيل، أن "الحصار المفروض على لبنان هو نتيجة خيارات أخذتها البلاد في مواجهة إسرائيل، ولذلك أعلنت إسرائيل عن نفسها دولة يهودية".

وأشار باسيل في مؤتمر صحفي إلى أن إسرائيل  "تريد أن ترى حولها دولا مذهبية، وتريد أن يترك المسيحيون المنطقة".

وتساءل باسيل: "كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واعيا يفكر في الخضوع لاسرائيل؟"

وأضاف: "المطروح علينا استسلام وليس سلما، المطروح وصفة لحرب داخلية، وتفتيت الدول المحيطة، وعلى رأسها لبنان، بسبب التعايش الإسلامي المسيحي".
وحول نظرته تجاه السلام، أوضح باسيل قائلا: "من الذي يقول أننا لا نريد سلاما؟ نحن أبناء عقيدة السلام، والسلام بلا عدالة تكريس للظلم، ونحن مع السلام العادل، والشامل، والدائم، وفقا لمبادرة الملك عبدالله".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

#جبران باسيل #لبنان #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: نتنياهو تم وضعه في "غرفة مغلقة" لدواع أمنية

الداخلية بغزة تكشف الموعد الجديد للإغلاق المسائي

صحفي إسرائيلي يتساءل: ما الذي يحدث في سماء العراق؟

أول اختراق للمصالحة الخليجية..قطر توقف بطل كمال أجسام بحريني

بنس يلوح بعزل ترامب.. و"شرط وحيد" قبل التنفيذ

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس مع حنا ناصر: إصدار مراسيم الانتخابات بحد أقصاه 20 يناير

أسباب تراجع حركة حماس عن شرط إجراء الإنتخابات بالتزامن ..العميد: أحمد عيسى

الأخبار الرئيسية

5ffac8ef4c59b76223038b92

اجتماع رباعي دولي في مصر لـ"إحياء" المفاوضات الفلسطنية الاسرائيلية

معروف: الأربعاء فتح المدارس و أونروا ستكون ملتزمة بخطة التعليم بغزة الفصل الدراسي المقبل

وزيرة الصحة: تسجيل 20 حالة وفاة و699 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1015 حالة

المالية برام الله تكشف أولويات صرف الرواتب ...

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية