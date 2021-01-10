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سلطة الأراضي تفتتح مكتبها في بلدة قباطية

الأحد 10 يناير 2021 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

افتتحت سلطة الأراضي الفلسطينية اليوم مكتبها الجديد في بلدة قباطية في محافظة جنين حيث أشار رئيس سلطة الأراضي سعادة القاضي محمد غانم بأن مكتب المؤسسة هناك قد بدء بالعمل واستقبال الجمهور وتقديم الخدمة لهم ابتداءاً من اليوم الأحد الموافق 10/1/2021.

وأوضح غانم بأن إنشاء المكتب جاء استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء د. محمد شتية واستكمالاً لرؤية الحكومة الفلسطينية التي تسعى دائما لتوسيع رقعة الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم بهدف تلقي الخدمة المطلوبة للتسهيل على المواطنين إضافة لتخفيف الضغط على المراكز الرئيسية الحيوية في المحافظات، حيث يغطي المكتب الجديد الخدمة لمناطق قباطية، سيريس، الجديدة، ميثلون، صانور، تلفيت، تنين، النخيل، الزبابدة، مسلية والجربا.

وقدم غانم شكرة لكافة الإدارات العامة في سلطة الأراضي ولبلدية قباطية ولمحافظة جنين وللأجهزة الأمنية لمساندتهم خلال الفترة السابقة من أجل تحقيق هذا الإنجاز الوطني الذي يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني وخدمته.

#سلطة الأراضي #قباطية

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