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بالصور .. الدكتور مفيد الحساينة يزور وكالة سما الإخبارية

الأحد 10 يناير 2021 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور .. الدكتور مفيد الحساينة يزور وكالة سما الإخبارية



غزة / سما /

زار الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية السابقة، اليوم الإثنين 10 يناير 2021، وكالة سما الإخبارية المستقلة في مقرها الرئيس وسط مدينة غزة.

وكان في استقبال الدكتور الحساينة والوفد المرافق له، صهيب أبو حسنة المدير التنفيذي لوكالة سما الإخبارية، وطاقم التحرير في الوكالة.

ورحب أبو حسنة في كلمة له بالوزير السابق الحساينة، مشددا على سعي وكالة سما الدائم لنقل الأخبار للمتابعين باستقلالية وحيادية تامة.

بدوره، أثنى الحساينة على جهود وكالة سما الإخبارية في متابعة التطورات على الساحة الفلسطينية والعربية بمهنية وموضوعية واستقلالية.

وكرم وزير الأشغال العامة والإسكان السابق، وكالة سما الإخبارية على ريادتها المستمرة منذ سنوات للإعلام الإلكتروني الفلسطيني.



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#غزة #مفيد الحساينة #وكالة سما الإخبارية #فلسطين #وزير الأشغال السابق #الإعلام الفلسطيني

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