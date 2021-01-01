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أردوغان: ما حدث في أمريكا صدم العالم بأسره

الأحد 10 يناير 2021 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: ما حدث في أمريكا صدم العالم بأسره



وكالات

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في انتقال سلس للسلطة بواشنطن، مؤكدا في الوقت نفسه على أن ما حدث يعتبر حدثا غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء تصريحات أردوغان التي قال فيها للصحفيين: إن "ما جرى في الولايات المتحدة التي يقال عنها مهد الديمقراطية، صدم العالم بأسره".

وتمنى الرئيس التركي "الصبر لأسر ضحايا الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة والشفاء للمصابين"، معربا عن أمله في أن "يسود الهدوء والاستقرار الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، عقب تولي بايدن السلطة، وأن يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة بشكل سلس بحلول 20 يناير/كانون الثاني الجاري".

وأضاف أردوغان، أن "اقتحام الكونغرس يمثل حدثا غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، أصاب العالم أجمع بالدهشة".

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل 5 من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

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