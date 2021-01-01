اجتماع رباعي دولي في مصر لـ"إحياء" المفاوضات الفلسطنية الاسرائيلية

رام الله / سما /

يزور وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأحد، العاصمة المصرية القاهرة، ضمن جولة "شرق - أوسطية"، بهدف إجراء محادثات حول "إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق، أن ماس سيلتقي يوم غد الاثنين، وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أجرى يوم الأربعاء الماضي، اتصالا مع وزير خارجية إسرائيل، غابي أشكنازى، وذلك في إطار التحضير لاجتماع "الرباعية"، خلال الأيام المقبلة، وفي إطار التنسيق مع الجانب الفلسطيني، اتصل سامح شكري أيضا بوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي.

جدير بالذكر أن المجموعة التي تضم الدول الأربع (ألمانيا، والأردن، ومصر، وفرنسا)، تأسست في فبراير العام الماضي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وذلك من أجل تحريك عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل التي توقفت منذ سنوات، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، إن "التطورات أظهرت أن هناك احتمالا لتحريك موضوع أسيء فهمه في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط".