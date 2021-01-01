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وزيرة الصحة: تسجيل 20 حالة وفاة و699 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1015 حالة

الأحد 10 يناير 2021 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 20 حالة وفاة و699 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1015 حالة



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 20 وفاة و699 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1015 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس بفلسطين، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية /طوباس 1، نابلس 2، طولكرم 3، جنين 2، الخليل 2، رام الله 2/، و8 في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس /34/، قلقيلية /14/، نابلس /90/، سلفيت /28/، طولكرم /39/، ضواحي القدس /26/، جنين /48/، أريحا والأغوار /8/، الخليل /48/، رام الله والبيرة /110/، بيت لحم /22/، وقطاع غزة /232/.

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس /19/، قلقيلية /29/، نابلس /115/، سلفيت /20/، طولكرم /62/، جنين /65/، أريحا والأغوار /6/، الخليل /67/، رام الله /87/، بيت لحم /68/، قطاع غزة /477/.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 98 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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