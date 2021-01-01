معروف: الاربعاء فتح المدارس و أونروا ستكون ملتزمة بخطة التعليم بغزة الفصل الدراسي المقبل

غزة / سما /

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، صباح اليوم الأحد، "بدأنا اليوم بتنفيذ الإجراءات التخفيفية كفتح المساجد للمصلين، ولمسنا درجة عالية من التزام المواطنين بإحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة، ويبقى سلوكاً دائما حفاظاً على السلامة العامة".

وأضاف معروف في حديث لإذاعة "الأقصى"، أن اليوم يبدأ حظر التجوال الساعة الثامنة مساءً بدلاً من السادسة والنصف، ويوم الأربعاء القادم تبدأ المدارس باستقبال الطلاب، متمنياً بأن تكون عودة آمنة لهم.

وأشار إلى أن كل الإجراءات المتخذة تبقى محل التقييم الدائم والمتابعة الحثيثة، واتخاذ الخطوات والإجراءات تبعاً للحالة من قبل اللجنة العليا، وفيما يتعلق بمجمل الإجراءات دائمة المتابعة ومحل التقييم.

وشدد على أن أي قرار يتم اتخاذه يتم إعلانه مباشرة مجرد اتخاذه والمصادقة عليه، وفيما يخص صلاة الجمعة كل الإجراءات وبما فيها جميع الصلوات هي موضع التقييم وإعادة صلاة الجمعة مرهونة بحالة التزام المواطنين والحالة الرضائية التي تسمح بهذا القرار.

وفيما يتعلق بالبيوت المحجورة، لفت معروف إلى أن هناك درجة عالية من الالتزام من قبل المواطنين، والحالة باتت في ضوء الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية.

وقال "لن يتم وضع الشرطة على البيوت إجبارياً، وهي إجراءات في حالة التقييم وإعادة تقييم الأمور، ولدينا في الإطار القانوني العديد من الإجراءات سواء ما تم إقراره بقانون كورونا أو الإجراءات التي صادقت عليها النيابة".

ونوه إلى أن عملية المتابعة من فرق التقصي الوقائي التي تشرف عليها لجنة من وزارة الصحة لمتابعة المصابين في البيوت للمتابعة الطبية والتأكد من سلامتهم والالتزام بشروط الحجر الإلزامي، مضيفاً أن هناك أكثر من عامل حول تواجد الطواقم الشرطية.

وبشأن قرار فتح المدارس، أكد معروف على أن ذلك سيكون وفقاً للحالة المستجدة في ظل الجائحة وربما تختلف فيها الظروف والمعطيات الخاصة بكل جهة، والمرحلة الحالية بها سعة وهناك إمكانية لترتيب الأمور.

وأكد أن الأونروا لديها تصور بإنهاء الفصل الدراسي قبل نهاية الشهر الجاري، وهناك اجتهادات تقوم على الحرص على مصلحة الطلاب، والأونروا ستكون في الفصل القادم ملتزمة بخطة وزارة التربية والتعليم بغزة.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، الخميس الماضي عن عدد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها وفق الحالة الوبائية وتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة.