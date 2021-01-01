مباحث الوسطى تكشف سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي

الوسطى / سما /

كشفت المباحث العامة بالمحافظة الوسطى - قسم مباحث دير البلح - قضية سرقة وسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي بقيمة 5250 دينار أردني.

وأوضحت المباحث العامة بالوسطى أن طواقمها كشفت القضية بعد تقدم المواطنة "ف. ت" بشكوى مفادها دخول مجهولين لمنزلها وسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي.

وأفاد مسئول قسم دير البلح، النقيب معاوية بشير بأن المباحث باشرت فور تلقي تكليف النيابة العامة حول شكوى المواطنة، بالتحري والتحقيق في الواقعة.

وأشار إلى أنه وبمعاينة مكان السرقة، اتضح أن اللصوص كسروا النافذة من الشباك ودخلوا للمنزل، وسرقوا مصاغ ذهبي بقيمة 5000 دينار، ومبلغاً مالياً أخر يُقدر بـ 250 دينارً أردنيا من منزلها.

وأوضح النقيب بشير أنه تم تكثيف جهود البحث والتحري حول اللصوص، والاشتباه بالمدعو "أ.ت" 18 عاماً، والمدعو "ح.ت" 18 عاماً، وكلاهما من سكان دير البلح.

وأكد احضار المشتبه بهما، وبالتحقيق الشفوي معهما، أقرا بالدخول لمنزل المشتكية وسرقة المصاغ الذهبي والمبلغ المالي، واعترفوا بمكان اخفائهما للمسروقات، مضيفاً "تحركت دورية من القسم، وتم إحضار وتحريز المسروقات وأداة الجريمة، وإحالة المذكورين والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهما".