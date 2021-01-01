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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من جنين على حاجز عسكري

الأحد 10 يناير 2021 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيرا محررا من جنين على حاجز عسكري.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر قصي ابراهيم حمادة، على حاجز عسكري أثناء توجهه إلى مدنية رام الله.

من جهة أخرى، داهمت تلك القوات منزلين في قرية دير غزالة شرق مدينة جنين، ومحال تجارية في بلدتي يعبد وكفيرت .

وذكر مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير غزالة، وداهمت منزلي المواطنين عبد الفتاح عارف زكارنة، وفخر الدين محمود زكارنة، وفتشتهما.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال محال تجارية على الشارع الرئيسي في بلدتي كفيرت ويعبد، واستجوبت أصحابها، بعد فحص أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة  .

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