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مستوطنون يقتلعون 130 شتلة زيتون ويسرقونها جنوب نابلس

الأحد 10 يناير 2021 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على اقتلاع  130 شتلة زيتون وسرقتها في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس بأن مستوطني "ييش كودش" الجاثمة على أراضي القرية أقدموا على اقتلاع أشتال الزيتون وسرقتها في منطقة شعب الخراب شرق قصرة، وتعود ملكيتها الى كل من: عصام عبد الحميد، وعبد الحميد خريوش، ومحمد ابراهيم عودة، ونايف كعابنة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قد ارتكبت في السادس من الشهر الجاري مجزرة بحق 3 آلاف شجرة زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في استهداف واضح وممنهج من قبل الاحتلال ومستوطنيه لأشجار الزيتون في مناطق الضفة الغربية كافة.

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