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بهذه الطريقة .. هيلاري كلينتون تشمت في ترامب

الأحد 10 يناير 2021 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بهذه الطريقة .. هيلاري كلينتون تشمت في ترامب



وكالات

عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، عن شماتتها في حذف منصة "تويتر" للتغريدات لحساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وعلقت كلينتون بشكل لاذع على حذف حساب ترامب بوضع علامة "صح" على تغريدة قديمة نشرتها في يونيو/ حزيران 2016، والتي طالبت ترامب فيها بحذف حسابه على منصة التواصل الاجتماعي.

وكانت هـيلاري كلينتون طالبت من ترامب بحذف حسابه على "تويتر" قبل 5 سنوات ردا منها على تغريدة له كتب فيها قبل الانتخابات الرئاسية في ذلك الوقت: "أوباما دعم للتو اللئيمة هيلاري كلينتون، فهو يرغب في 4 سنوات أخرى من حكمه، لكن لا أحد يريد ذلك".

يشار إلى أن هيلاري كلينتون كانت تنافس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، باسم الحزب الديمقراطي.

وكان موقع "تويتر" أعلن الجمعة تعليق حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وقال موقع تويتر في منشور على مدونة إنه قرر حظر ترامب "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

كما أنه تم تعليق حسابات ترامب على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" "إلى أجل غير مسمى".

#ترامب #هيلاري كلينتون #توتير #اوباما

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