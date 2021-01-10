الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأحد 10-1-2021، تسجيل 8 حالة وفاة و232 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 1482عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 441 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 45357، منها 8137 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 477 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 36779 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 259، منها 139 حالة خطرة.