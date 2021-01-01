  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة الانتخابات المركزية تكشف آلية ومستجدات إجراء الانتخابات الفلسطينية

الأحد 10 يناير 2021 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات المركزية تكشف آلية ومستجدات إجراء الانتخابات الفلسطينية



رام الله/سما/

أفاد  هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية،  صباح اليوم الأحد، أن  رئيس السلطة محمود عباس، بحث مع اللجنة إجراء العملية الانتخابية، والاقتراحات للمواعيد التي تصلح للانتخابات.

وأوضح كحيل، أنه سيكون هناك اجتماع آخر الأسبوع المقبل تمهيداً لإصدار المراسيم رزمةً واحدة، وقال: "إن عباس أوضح أنه يريد البناء على التقدم الإيجابي، فيما يتعلق بملف المصالحة، وإجراء الانتخابات والرسائل المتبادلة بينه وبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وذكر أن عباس، سيصدر التعديلات القانونية التي تم الاتفاق عليها سابقاً، وبعدها سيتم تناول التواريخ المحددة لإصدار المرسوم، الذي سيحدد يوم الاقتراع لجميع أنواع الانتخابات.


وذكر، أنه بعد ذلك سيقوم عباس بدعوة الأمناء العامين للفصائل؛ لبحث تحصين العملية الانتخابية من كل الجوانب، وإجرائها بشكل يليق بفلسطين، وأيضاً كيفية إجراء انتخابات في القدس، حتى يتم تجاوز العقبات التي من الممكن أن يضعها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "أنه قبل طرح مواعيد الانتخابات، سيتم مراعاة أيام العطل وشهر رمضان والأعياد والثانوية العامة، وهناك القانون الذي سيحدد المدد القانونية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وسيتم بعد ذلك اقتراح تلك المواعيد على الرئيس عباس لتضمينها بالمرسوم الصادر عنه".

وتابع: "الفصائل ستبحث هذا الموضوع، وسنقدم للفصائل سيناريوهات فنية لإجراء الانتخابات".

وبشأن الرقابة الداخلية على الانتخابات، أكد كحيل، أنه بالتأكيد سيتم التواصل مع عدة أطراف، ولكن فور صدور المراسيم، سيتم التحرك على الأرض وفي الميدان، وسيتم الاجتماع بالفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وهيئات الرقابة المحلية، ولكن لن نقوم بذلك، قبل أن يتم إصدار المرسوم.

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات الفلسطينية #محمود عباس #اسماعيل هنية

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الأحياء للدورة التكميلية 2020 - 2021 توجيهي التكميلي في الأردن

معاريف: نتنياهو تم وضعه في "غرفة مغلقة" لدواع أمنية

الداخلية بغزة تكشف الموعد الجديد للإغلاق المسائي

فيديو صادم لترامب وعائلته تزامنا مع اقتحام مبنى الكابيتول

أول اختراق للمصالحة الخليجية..قطر توقف بطل كمال أجسام بحريني

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس مع حنا ناصر: إصدار مراسيم الانتخابات بحد أقصاه 20 يناير

صحفي إسرائيلي يتساءل: ما الذي يحدث في سماء العراق؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

المالية برام الله تكشف أولويات صرف الرواتب ...

معاريف: تأجيل اجتماع كان مقررًا بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني رياض المالكي

عراق

صحفي إسرائيلي يتساءل: ما الذي يحدث في سماء العراق؟

بنس

بنس يلوح بعزل ترامب.. و"شرط وحيد" قبل التنفيذ