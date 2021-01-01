باحثة من الإمارات تنضم لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة السابعة العبرية صباح الأحد، أن مجموعة "إسرائيل اليوم" الإعلامية أعلنت انضمام الباحثة الدكتورة نجاة السعيد من الإمارات العربية المتحدة كمعلّقة وكاتبة عمود في الصحيفة.



وتعد صحيفة "إسرائيل اليوم" من أشد الصحف العبرية تطرفا وعنصرية، وتميل لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعائلته.



الدكتورة السعيد باحثة مستقلة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (ECSSR) في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.



كما تكتب عمودًا في جريدة الاتحاد الإماراتية وقناة الحرة الفضائية الأمريكية الإخبارية باللغة العربية.



وعبر رئيس تحرير صحيفة "إسرائيل اليوم" "بوعز بسموت" الإسرائيلية عن ارتياحه لهذه الخطوة.



وقال: "هذا يوم فريد من نوعه، توجد هنا رسالة مهمة للمجتمع الإسرائيلي ومجتمع الإمارات والمجتمع العربي في إسرائيل وحول العالم الدكتورة السعيد تجلب معها خبرتها الواسعة ومعرفتها ومنظور منعش ومثير للاهتمام ولا شك لدي في أنها ستمنح القراء تجربة قراءة غنية وفريدة من نوعها"، على حد قوله.



كما كشفت القناة السابعة العبرية أنه قبل عدة أشهر شاركت الدكتورة نجاة السعيد في "مؤتمر إسرائيل" لصحيفة "إسرائيل هيوم" والمنتدى الكنسي ومنتدى شيلو.