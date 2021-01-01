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“سي إن إن": مايك بنس يعتزم حضور مراسم تنصيب بايدن

الأحد 10 يناير 2021 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“سي إن إن": مايك بنس يعتزم حضور مراسم تنصيب بايدن



واشنطن/سما/

ذكرت  شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد عن مصدر مطلع القول إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يعتزم حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكانت الشبكة ذكرت أن بنس يخطط للحضور ولكنه كان ينتظر دعوة.

وفي وقت سابق  كان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلن أنه لن يحضر مراسم التنصيب المقررة في العشرين من كانون ثاني/ يناير.

وكان بايدن قال الجمعة إنه سيكون سعيدا إذا ما حضر بنس في يوم التنصيب، وقال بايدن: “إنه مرحب به. وأعتقد أنه من المهم بقدر الإمكان التمسك بما كانت عليه السوابق التاريخية بشأن تغير الإدارات. ولذا نرحب بحضور مايك نائب الرئيس. سنتشرف بحضوره، والمضي قدما في عملية الانتقال”.

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