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قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من الخليل بينهم محاميان

الأحد 10 يناير 2021 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من الخليل بينهم محاميان



الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من الخليل بينهم محاميان.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحامي سهيل عاشور الحسيني ونجله المحامي فهد، بعد اقتحام منزلهما في منطقة جبل جوهر بالخليل.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن حسين حافظ الهريني، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات بيت عنون وبني نعيم ووادي السمن، واغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل.

#الاحتلال #اعتقال #الخليل #جبل جوهر #بلدة يطا

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