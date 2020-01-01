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صورة .. تفاصيل قصة مقتل أروى الصانع على يد زوجها أمام المحكمة في قطر

الأحد 10 يناير 2021 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. تفاصيل قصة مقتل أروى الصانع على يد زوجها أمام المحكمة في قطر



الدوحة / سما

كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد 10 يناير 2021، تفاصيل مقتل أروى الصانع على يد زوجها خالد الصانع؛ في جريمة إطلاق نار غير مسبوقة، أمام المحكمة وجمهور المواطنين.

وأكدت وسائل الإعلام مقتل اليمنية أروى الصانع المقيمة في دولة قطر طليقة القطري خالد الصانع؛ بإطلاق رصاصة في رأسها مباشرة أمام ابنها الصغير عند بوابة المحكمة.

وقالت إن أروى الصانع طلقت من زوجها خالد قبل عدة سنوات، مضيفة: بعد أربعة أعوام في المحاكم من أجل أخذ حضانة طفلها، انتصرت وكسبت القضية أمام القضاء القطري.

وفاة أروى الصانع

وتابعت: عندما جاءت المغدورة أروى الصانع لعناق طفلها قام طليقها القاتل بإطلاق رصاصة استقرت في الرأس أمام الولد الصغير والمحكمة، لافتة إلى أنها قد فارقت الحياة.

قصة أروى الصانع:

وحسب المصادر، فإن أروى الصانع احتضنت ابنها لأول مرة منذ خمسة أعوام ولم تكن تعلم أنها المرة الأخيرة، رغم التعذيب والتهديد بالترحيل من قطر إلى اليمن؛ لأنها ليست مواطنة".

قصة أروى الصانع

وأردفت: الطفل ابن أروى الصانع كان الشاهد الأول على جريمة قتل والدته البشعة في السيارة المستقرة أمام المحكمة، متسائلة : "هل يترك هذا المجرم يعبث بالقانون دون عقاب".

وتصدرت قصة مقتل أروى الصانع المنصات الاجتماعية كافة، إذ طالب المغردون عبر موقع تويتر بتوقيع أشد العقوبات على قاتل طليقته وتوفير الأمان والأمن للطفل البرئ.

وقال أحد المشاهير اليمنيين إن أبناء اليمن مطالبين بتفعيل قضية أروى الصانع التي حرمها طليقها من طفلها لمدة خمس سنوات، وحينما أنصفها القضاء قتلها بسلاحه الشخصي.

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