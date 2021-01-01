رام الله/سما/

- أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام ، القدس"، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها لقاء الرئيس محمود عباس، برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر وبحث مواعيد إجراء الانتخابات.

كما ركزت الصحف على المواجهات في كفر قدوم وقلقيلية وبيتونيا وتصدي أهالي برقة لهجوم مستوطنين واقتحام الاحتلال بلدة يعبد واغلاق طرق فرعية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يبحث مع حنا ناصر مواعيد الانتخابات وفق القانون

- "الخارجية": واجبات إسرائيل كقوة احتلال توفير لقاحات ضد كورونا لشعبنا

- أعمال العنف في الكونغرس ستلقي بثقلها على أجندة بايدن الخارجية

- بعد اسكاته على توتير.. ترمب المنبوذ يواجه خطر المساءلة تمهيدا لعزله

- أهالي برقة يتصدون لهجوم مستوطنين والاحتلال يقتحم يعبد ويغلق طرقا فرعية

- دعوات في لبنان لإعلان حالة الطوارئ الصحية والإقفال الشامل

- الأردن: 20 وفاة و796 إصابة بـ"كورونا" وبدء التطعيم الأربعاء

- تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في القدس وتل أبيب

- السلطات الأندونيسية ترجح تحطم طائرة بوينغ على متنها 62 شخصا

- اختفاء ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي بشكل كامل

* "الأيام":

- الرئيس يستقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية لاصدار مراسيم اجرائها في موعد أقصاه 20 الجاري

- "كورونا": 26 وفاة ورصد 855 إصابة جديدة منها 347 في قطاع غزة و228 في القدس

- غدا... ترمب أمام احتمال إطلاق إجراءات عزله للمرة الثانية

- خبراء بريطانيون يخشون تدهور وضع فيروس كورونا

- إسرائيل: 46 وفاة وأكثر من 7800 إصابة بـ "كرورونا"

- إندونيسيا: تحطم طائرة ركاب على متنها 62 شخصا

* "القدس":

- الرئيس يبحث مع حنا ناصر مواعيد إجراء الانتخابات

- مواجهات في كفر قدوم وقلقيلية وبيتونيا

- 26 وفاة و855 إصابة جديدة بكورونا و1422 حالة تعاف

- بلدية الاحتلال تبدأ اليوم بتوسيع مستوطنتي "بسجات زئيف" و"جيلو"

- قتيل وإصابتان خلال تجدد شجار قديم في مخيم بلاطة

- 30 وفاة و7808 إصابات جديدة بالوباء في إسرائيل خلال 24 ساعة

- نفاد الوقت قد يعرقل إجراءات عزل ترمب قبل انتهاء ولايته

- تواصل التظاهرات الاحتجاجية ضد نتنياهو

- تحطم طائرة ركاب إندونيسية في المياه قبالة العاصمة جاكرتا

- أعمال العنف في الكونغرس ستلقي بثقلها على أجندة بايدن الخارجية