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مقتل 3 أشخاص في شيكاغو وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار

الأحد 10 يناير 2021 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 3 أشخاص في شيكاغو وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار



واشنطن/سما/

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، جراء إطلاق نار قرب مطعم "إيفانستون بان كيك" في شيكاغو، وتمكنت الشرطة من تصفية منفذ العملية.

وقال مسؤولون إن رجلا يشتبه بأنه أطلق النار على 6 أشخاص، 3 منهم قتلوا، بينهم طالب في جامعة شيكاغو، بالقرب من شارع هوارد وويسترن أفينيو.

وتم التعرف على الرجل، الذي قتل برصاص شرطة إيفانستون خلال تبادل إطلاق نار، من قبل مدير شرطة شيكاغو ديفيد براون، وهو جيسون نايتنجيل البالغ من العمر 32 عاما، والذي كان مشتبها به في 3 عمليات إطلاق نار مميتة في ساوث سايد بشيكاغو.

وكان أحد الضحايا، وهو رجل يبلغ من العمر 30 عاما، طالبا في جامعة شيكاغو، وفقا لإدارة الجامعة التي شاركت "الأخبار المؤلمة للغاية".

بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بقيام منفذ العملية بسرقة سيارة وإطلاق النار وإصابة امرأة تبلغ من العمر 81 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 77 عاما، وفتاة تبلغ من العمر 15 عاما.

المصدر: "chicago tribune"

#اطلاق نار #شيكاغو #الولايات المتحدة الأمريكية

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