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شاهد .. بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تكشف مخطط زينة

الأحد 10 يناير 2021 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تكشف مخطط زينة



القاهرة / سما

كشفت بسمة بوسيل المطربة المغربية المعتزلة، اليوم الأحد 10 يناير 2021، عن مخطط الممثلة المصرية زينة للارتباط بزوجها الفنان تامر حسني؛ في أعقاب الخلافات الأخيرة بينهما.

وخاطبت بسمة بوسيل، الفنانة زينة قائلة "لن يتزوجكي" في إشارة إلى سعيها الفترة الماضية للارتباط بزوجها تامر حسني، داعية إياها إلى التوقف عن ذلك والابتعاد عن طريقهما وحياتهما.

وكتبت بسمة بوسيل في صورة عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام : "لن يتزوجطي.. روحي اركني بلاش شو عن طريق ناس نص كم. حاولت أحط أغنية تعرفي تفهميها عشان الجهل بس".

بسمة بوسيل وزينة

وكانت خلافات غير مسبوقة قد نشبت بين بوسيل وتامر حسني الأسابيع الأخيرة، إذ اقتربا من الانفصال والطلاق، لولا تدخل بعض الفنانين والمشاهير، وتم إنهاء الأزمة وعادا إلى بعضهما.

وأكد تامر حسني في تصريحات له آنذاك أن سبب أزمته الشخصية الأخيرة "غيرة زوجته بسمة عليه"، موجها الشكر إلى الممثلين والفنانين الذين تدخلوا؛ للتوصل إلى حل وإنهاء المشكلة.

بدورها، هاجمت سارة درويش المحامية المصرية صديقة بسمة بوسيل، زينة، قائلة لها في مقطع فيديو : "عندكم في البيت ما ربوكيش على إنك ما ينفعش تحملي من غير زواج". وفق حديثها.

وأنجبت زينة طفلتين لكن دون زواج مُعلن، إذ قالت إنهن بنات الفنان أحمد عز، لكن الأخير نفى ذلك ولم يعترف بزواجه منها وبقيا يلاحقان بعضهما البعض في المحاكم السنوات الماضية.

ودافعت درويش عن زوجة تامر حسني، منتقدة حديث زينة الذي قالت فيه إنها تربت على عدم خروج وحل مشاكل بيتها في الخارج الذي اعتبرت أنه يتناقش مع حملها دون زواج مسبق.

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