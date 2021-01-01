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يعلون ينفصل عن لابيد

الأحد 10 يناير 2021 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يعلون ينفصل عن لابيد



القدس المحتلة / سما /

 قدم زعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت، اقتراحًا إلى بتسلئيل سموتيرتش يتضمن الحصول على 3 مراكز في القائمة الأولى للانتخابات العامة التي ستجري في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل، لخوضها ضمن بشكل موحد.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن سموتيريتش طلب من قبل 4 مقاعد من أول 8 مقاعد، مشيرةً إلى أن بينيت لم يتلقى بعد ردًا على عرضه الأخير بمنح سموتيريتش 3 مقاعد من بين أول 10 مقاعد.

ويسعى بينيت لتوحيد بعض الأحزاب اليمينية الصغيرة مثل البيت اليهودي وحزب الاتحاد الوطني بقيادة سموتيريتش إلى قائمة واحدة برفقة حزبه، وبعيدًا عن الكتلة اليمينية الأخرى ممثلة بالليكود وأحزاب الحريديم (شاس - يهدوت هتوراة) بعد أن خاضت جميع هذه الأحزاب الانتخابات الأخيرة موحدة.

وفي سياق متصل، سيعلن اليوم الأحد، موشيه يعلون زعيم حزب تيلم انفصاله عن حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد، والعمل لوحده، مع إمكانية الانضمام لتحالف آخر، بعد أن خاضا الانتخابات الأخيرة بشكل موحدة برفقة بيني غانتس وغابي أشكنازي بقائمة حزب أزرق - أبيض.

ويفكر يعلون في ضم البروفيسور حجاي ليفين رئيس نقابة أطباء الصحة العامة في إسرائيل إلى حزبه بعد استقالته من منصبه في لجنة الخبراء التي تقدم المشورة لوزارة الصحة.

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