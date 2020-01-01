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مؤسس "تيليغرام" يهاجم فيسبوك وواتساب: احترموا مستخدميكم

الأحد 10 يناير 2021 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسس "تيليغرام" يهاجم فيسبوك وواتساب: احترموا مستخدميكم



وكالات

شن مؤسس تطبيق التراسل الفوري الشهير "تيليغرام"، بافل دوروف، هجوما لاذعا على شركة فيسبوك الأمريكية، مطالبا إياهم باحترام مستخدميهم.

وركز دوروف هجومه على فيسبوك، بسبب سياسات الخصوصية الجديدة التي أعلنتها فيسبوك، وطبقتها على تطبيقها للتراسل الفوري "واتسآب"، وطالبها بمراجعة سياسات الخصوصية الجديدة المعلنة، بحسب ما أورده موقع "تايمز نيوز ناو".


وقال مؤسس تيليغرام إنه ينبغي عدم مشاركة بيانات مستخدمي مواقع التراسل الفوري المشفرة بتلك الطريقة الفاضحة، مشيرا إلى أن هذا يفتح الباب أمام هجرة مستخدمي "واتسآب" إلى تطبيقات أخرى منافسة مثل "ساينال" أو "تيليغرام".

وتابع دوروف "سمعت أن لدى فيسبوك قسما كاملا مخصصا لمعرفة سبب شهرة تطبيق تيليغرام، تخيل عشرات الموظفين يعملون بدوام كامل، ولكن يسعدني توفير عشرات الملايين من الدولارات على فيسبوك وتقديم سرنا مجانا لهم، ألا وهو: احترام المستخدمين الذين لدينا".

ومن المقرر أن يصل تيليغرام إلى 500 مليون مستخدم نشط على مستوى العالم قريبا، وتدرس الشركة حاليا تحقيق إيرادات عن طريق الإعلانات بدءا من عام 2021، ولكن من دون المساس بخصوصية مستخدميهم، بحسب تصريحاتهم.

#تيليغرام #فيسبوك

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