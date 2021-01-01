  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تشمل زيت الزيتون والنبيذ.. أول شحنة من منتجات المستوطنات تتجه إلى الإمارات

الأحد 10 يناير 2021 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشمل زيت الزيتون والنبيذ.. أول شحنة من منتجات المستوطنات تتجه إلى الإمارات



القدس المحتلة / سما /

 انطلقت أول شحنة من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، والتي تشمل زيت الزيتون والعسل والنبيذ، إلى الإمارات.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الشحنة الأولى تم إرسالها إلى الإمارات من قبل مصنع نبيذ طرة الاستيطاني في مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي المواطنين قرب رام الله، والذي يعمل في مجالات الزيت والزيتون والعسل والنبيذ.

وأشارت إلى أن عملية تسويق النبيذ بدأت مبكرًا لرجال أعمال وآخرين من دول أجنبية مقيمين في دبي.

وشارك في عملية تغليف صناديق الشحنة رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي دغان، الذي بادر مؤخرًا بتوقيع اتفاقيات تصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات.

ووصف دغان ما جرى بأنه "يوم تاريخي" للمستوطنات، معربًا عن أمله "في نقل منتجات مماثلة لدول عربية أخرى قريبًا".

ودعا إلى زيادة البناء الاستيطاني والدفع باتجاه استيطان مليون إسرائيلي في تلك المستوطنات لإبقائها كقوة اقتصادية.

#الامارات #المستوطنات #التطبيع مع اسرائيل #اسرائيل #منتجات #منتجات المستوطنات

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الأحياء للدورة التكميلية 2020 - 2021 توجيهي التكميلي في الأردن

معاريف: نتنياهو تم وضعه في "غرفة مغلقة" لدواع أمنية

الداخلية بغزة تكشف الموعد الجديد للإغلاق المسائي

فيديو صادم لترامب وعائلته تزامنا مع اقتحام مبنى الكابيتول

أول اختراق للمصالحة الخليجية..قطر توقف بطل كمال أجسام بحريني

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس مع حنا ناصر: إصدار مراسيم الانتخابات بحد أقصاه 20 يناير

وول ستريت جورنال: رسالة بيلوسي "انقلاب عسكري صغير " على ترامب

الأخبار الرئيسية

معاريف: تأجيل اجتماع كان مقررًا بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني رياض المالكي

عراق

صحفي إسرائيلي يتساءل: ما الذي يحدث في سماء العراق؟

بنس

بنس يلوح بعزل ترامب.. و"شرط وحيد" قبل التنفيذ

الصحة بغزة تكشف إصابات كورونا في الدورة الثانية ليوم السبت

معاريف: نتنياهو تم وضعه في "غرفة مغلقة" لدواع أمنية