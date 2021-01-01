رحيل الفنان المصري هادي الجيار متأثرا بكورونا

القاهرة / وكالات /

توفي اليوم الأحد الفنان المصري هادي الجيار، عن عمر 71 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بأحد مستشفيات العاصمة القاهرة.



ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، الجيار، وقال نقيب الفنانين أشرف زكي، إنه من المقرر تشييع جثمانه اليوم ظهرا.



وخلال الأيام الماضية، أدخل الجيار إلى مستشفى الهرم بالقاهرة، بعد تدهور طرأ على صحته، بسبب الإصابة بالفيروس، وفاقم حالته الصحية إجراؤه مؤخرا عملية قلب مفتوح.



يشار إلى أن الجيار كان أحد الوجوه البارزة بمسرحية "مدرسة المشاغبين"، وله الكثير من الأعمال الفنية الدرامية والسنيمائية بمصر.



يذكر أن عددا من أعضاء نقابة الفنانين بمصر، يقبعون في المستشفى نتيجة الإصابة بفيروس كرونا، ومنهم الممثلة يسرا والراقصة فيفي عبده.