أبرز عناوين الصحف العبرية

القدس المحتلة/سما/

التظاهرات ضد نتنياهو للأسبوع ال 29، الانفصال بين يائير لبيد وموشه يعلون قبيل الانتخابات للكنيست، وبدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، القضايا الرئيسة في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الأحد.

يديعوت أحرنوت :

إغلاق كامل، حرس الحدود على الحواجز، وحملة التطعيم ضد فيروس الكورونا مستمرة.



موشه يعلون انفصل عن يائير لبيد في الطريق لقائمة منفردة.

الاحتجاجات ضد نتنياهو: آلاف المتظاهرين في القدس وعلى مفارق الطرقات، وفي العديد من المواقع الأخرى.

نتنياهو حصل على الجرعة الثانية من الطعم ضد فيروس كورونا.

الإغلاق الإسرائيلي: الشرطة سجلت 9000 مخالفة في 10 ساعات.

استئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار وزير الأمن الداخلي بعدم تطعيم الأسرى ضد فيروس كورونا.

هآرتس:

مصادر في حزب يش عتيد: موشه يعلون لن يخوض الانتخابات معنا في الانتخابات القادمة.

خطة جو بايدين للتطعيم ضد فيروس كورونا:” 100 مليون مُطعم في 100 يوم”.

رون خلدائي: أنهيت مهامي كرئيس بلدية تل أبيب، استقيل بعد القسم للكنيست.

الاحتجاجات ضد نتنياهو: الاعتداء بغاز مسيل للدموع على متظاهرين في حولون.

الشرطة: الحواجز بين المدن ستعمل بين الساعة 9:00 وحتى 15:30.

اعتباراً من اليوم: 2 مليون إسرائيلي سيباشرون الحصول الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا.

للمرّة الأولى: العثور في “إسرائيل” على مصابين بكورونا من السلالة الجنوب إفريقية.

معاريف:

يستعدون للخيار الأوسوء: الشرطة وجهاز الشاباك يعززون الحراسة حول منزل رئيس الحكومة.

(7808) حالة كورونا مؤكدة في ال24 ساعة الماضية.

حزب تيلم برئاسة موشه يعلون يستعد لخوض الانتخابات منفرداً.

للأسبوع ال 29: متظاهرون ضد نتنياهو في جميع أنحاء البلاد.

محاولة تنفيذ عملية شمال الضفة الغربية، والجيش عثر على سلاح المنفذين.

ليبرمان:”ما شاهدنا في الكابتول في واشنطن، لا شيء مما سيفعله نتنياهو إن سقط في الانتخابات”.

أنباء عن حدث استثنائي في بالفور: نتنياهو أدخل لغرفة آمنة بحماية الشاباك.

واللا نيوز:

الليكود لن يجري انتخابات داخلية قبيل الانتخابات للكنيست.

انفرد عن يائير لبيد، يعلون قرر خوض الانتخابات بحزب تليم منفرداً.

المستوطنون مستمرون في التظاهرات على مقتل مستوطن في ملاحقة للشرطة الإسرائيلية قبل أسابيع.

آلاف تظاهروا ضد نتنياهو في القدس وقيساريا، واعتقال متهم برش الغاز على متظاهرين.

إيران ترفض لقاحات الغرب ضد فيروس كورونا، وتقول:” لن نكون حقل تجارب”.

إسرائيل اليوم:

عشرات الوفيات يومياً بسبب فيروس الكورونا، ورؤساء وزارة الصحة صامتون.

موشه يعلون ترك يائير لبيد، وسيخوض الانتخابات منفرداً.

اتساع هوة الخلاف بين نفتالي بنت وبتسلائل سيموترش.

ترمب أعلن أنه لن يحضر أداء جو بايدن قسم الرئاسة.

هيئة البث الإسرائيلية “كان11”:

النزاع بين “فتية التلال” والمؤسسة الأمنية وصل لدرجة الغليان.

موشه يعلون ترك حزب يش عتيد، لبيد: اتمنى له النجاح”.

نتنياهو حصل على الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا.

9000 مخالفة نهاية الأسبوع على اختراق الإغلاق الشامل.