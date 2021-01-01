مستوطنون يقطعون طرقات ويعتدون على مركبات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة

رام الله/سما/

اعتدى مستوطنون، مساء السبت، على مركبات فلسطينية في عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وألحقوا أضرارا بالممتلكات.

وتصدى أهالي بلدة برقة شمالي نابلس، لهجموم مجموعة من المستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، إن "أهالي برقة تصدوا لهجوم مجموعة من المستوطنين قرب جبل القصور، ولاحقوهم حتى مداخل مستوطنة ‘حومش‘ المخلاة".

وفي السياق ذاته، أشار دغلس إلى وجود انتشار للمستوطنين على طريقي قليقلة نابلس، ورام الله نابلس، واستهداف عدد من مركبات المواطنين بالحجارة.

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكرية على طريق جنين نابلس، وآخر قرب قرية جيت شرق قلقيلية، وحاجز قرب مصنع الطنيب على طريق طولكرم نابلس، وأغلقت حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.