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محمد صلاح يشعل مواقع التواصل.. صورة

الأحد 10 يناير 2021 07:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يشعل مواقع التواصل.. صورة



تويتر

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ما أدى إلى موجة كبيرة من التفاعلات.


وظهر محمد صلاح في الصورة مستعرضا عضلاته في إحدى صالات الجيم.


وترددت بقوة تقارير تفيد بقرب رحيل صلاح (28 عاما) عن ليفربول بعد 4 أعوام حقق فيها "الريدز" والنجم المصري إنجازات مدوية، للفريق وللاعب جاء على رأسها التتويج المتتالي بلقبي دوري أبطال أوروبا، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز.

توقعات "أشعلها" صلاح بنفسه حين لم يرفض صراحة احتمال رحيله إلى أحد العملاقين ريال مدريد أو برشلونة، ما دفع مديره الفني يورغن كلوب للإدلاء بأحاديث عدة عن المسألة كان أبرزها قوله إنه لا يرى سببا مقنعا يدفع أي لاعب عن الرحيل عن ليفربول الآن، باستثناء "الطقس البارد" في المدينة الشمالية، على حد وصفه.


لكن الأيام تمضي، والحال لا تتبدل، وهو ما أشارت إليه صحيفة "آس" الإسبانية، التي قالت إن الحالة الذهنية والمزاجية الخاصة بالملك المصري محمد صلاح "تغيرت" بعد أن بات مصيره مع ليفربول "محل شك".

وأشارت "آس" أن محمد صلاح "بلا جدال" واحد من ألمع لاعبي العالم في الوقت الراهن، لكن علامات الاستفهام منذ حواره الأخير لا تنتهي، مما فتح عليه أبواب الكثير من الانتقادات.

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