بايدن: الرئيس الأمريكي ليس فوق القانون

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء اليوم السبت، أن رئيس الولايات المتحدة ليس فوق القانون، وذلك في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي تغريدة له على "تويتر" كتب بايدن أن: "رئيسنا ليس فوق القانون، والعدالة لخدمة الشعب وليس لحماية الأقوياء".

يأتي هذا في الوقت الذي يعتزم فيه الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، تقديم تشريع لمساءلة ترامب بعد غد الإثنين، على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونغرس.

Our president is not above the law.



Justice serves the people — it doesn’t protect the powerful.