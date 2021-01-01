كورونا عالمياً : 90.02 مليون اصابة و 1.93 مليون وفاة

وكالات

تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عالميا، اليوم الأحد، 90 مليون حالة فيما اقتربت الوفيات من مليونين، لتسجل بذلك الجائحة مستوى جديدا من الانتشار.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم إلى 90.02 مليون (90,084,527) ، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1.93مليون ( 1,934,925) ،والمتعافين 64 مليون .4( 64,466,123) بحسب موقع "وورلد متر".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضا في أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا.